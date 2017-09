POL-BO: Handy an Haltestelle entrissen - Zeugen gesucht!

Bochum (ots) - Am 7. September gab eine Erziehungsberechtigte mit ihrem zwölfjährigen Sohn auf einer Polizeiwache einen Straßenraub zu Protokoll.

Demnach befand sich der Schüler gegen 16.10 Uhr an einer Ersatzhaltestelle für den Busverkehr - an der Bochumer Ferdinandstraße - und wartete, sein Handy in der Hand, auf den Linienbus. Ein etwa gleichaltriges Mädchen, augenscheinlich südosteuropäischer Abstammung, kam auf ihn zu und verlangte das Mobiltelefon, welches sie im weiteren Verlauf dem Zwölfjährigen aus der Hand riss und in Richtung Bahnhof davonrannte.

Das Mädchen war mit einer grauen Strickjacke, einer schwarzen Hose und schwarzen Schuhe bekleidet.

Wer hat diesen Vorfall beobachtet?

Das Bochumer Innenstadtkommissariat (KK 31) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234/909-8110 oder -4441 (Kriminalwache) um Täter- und Zeugenhinweise.

