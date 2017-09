POL-BO: Smartphone-Diebstahl in Witten - Polizei bittet um Hinweise

Witten (ots) - Zwei Smartphone-Diebe aus Witten dürften mit ihrer Beute von Mittwochabend (6.9.) wohl nicht glücklich geworden sein.

Gegen 18 Uhr betraten zwei Männer einen Handyshop an der Bahnhofstraße in Witten. Den Zeitpunkt eines Kundengespräches nutzend, entwendeten die beiden Männer zwei Smartphones, obwohl diese alarmgesichert waren. Danach flüchteten diese über die Bahnhofstraße in Richtung Herbeder Straße. Was die Diebe offensichtlich nicht wussten: Die beiden Mobiltelefone sind Demo-Geräte für die Auslage, die nicht die volle Funktionsfähigkeit haben.

Die beiden Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

1. Person: Männlich, ca. 18-19 Jahre alt, groß, schlank, helle Haare, sprach deutsch mit vermutl. osteuropäischem Akzent und trug einen dunklen Jogginganzug.

2. Person: Männlich, ebenfalls 18-19 Jahre alt, groß, schlank, helle Haare, sprach kein Deutsch und war bekleidet mit einem roten oder orangefarbenen T-Shirt.

Die Kriminalpolizei in Witten hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 02302/209-8310 (-4441 außerhalb der Geschäftszeit) um Hinweise.

