POL-BO: Sicher durch den Straßenverkehr: Schüler verteilen Dankeskarten an vorbildliche Autofahrer

Bochum, Herne (ots) - Vor einer Woche hat die Schule wieder angefangen. Für Kinder ist der Schulweg nicht ungefährlich. Damit sie wissen, wie man sich im Straßenverkehr richtig verhält, gab es auch in diesem Jahr die "Schulanfangs-Aktion" der Netzwerkpartner Verkehr in Bochum und Herne. Das Highlight: Schüler durften selbst an die Laserpistolen und besonders vorbildlichen Autofahrern selbst gemalte Dankeskarten überreichen.

Die Aktion zum Schulanfang der Verkehrswacht Bochum fand mit einem ersten Termin am Mittwochvormittag, 6. September, in Kooperation mit der Bogestra (Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG) und der Polizei an der Kirchschule Höntrop statt. Am Donnerstag, 7. September, war die Verkehrswacht Wanne-Eickel dann zusammen mit der HCR (Straßenbahn Herne Castrop-Rauxel GmbH) und der Polizei an der Grundschule Jürgens Hof (mit der Grundschule Pantrings Hof als Gast).

An beiden Tagen wurde jeder der vier Jahrgangsstufen ein bestimmtes Verkehrsthema näher gebracht: u.a. Gefahren am Schulweg, Geschwindigkeit, Seh- und Reaktionstests, Busfahren und die Gefahr des toten Winkels. Auch ein Fahrradparcours und eine Fahrradhelmberatung waren Teil der Aktion. Während die Schulanfänger und Erstklässler zusammen mit ihren Eltern ihren Schulweg und ihr Schulumfeld erkundeten, bekamen die Zweitklässler Informationen zum richtigen Fahrradhelm, durften sich im Fahrradparcours versuchen und ihre Seh- und Reaktionsfähigkeit austesten.

Die Klassen drei und vier bekamen in der Busschule der BOGESTRA (Bochum) und der HCR (Herne) den toten Winkel erklärt. Außerdem durften sie mit der Polizei zur Laserkontrolle. Die Kinder überprüften zusammen mit den Beamten herannahende Autofahrer und durften auch selbst mal an die Laserpistole. Verkehrsteilnehmern, die sich an die vorgeschriebene Geschwindigkeit hielten, überreichten die Kinder selbst gemalte Dankeskarten als Belohnung.

Den musikalischen Abschluss an beiden Tagen lieferte Kinderliedersänger Volker Rosin.

