POL-BO: 90-jähriger Rollerfahrer rutscht weg und verletzt sich schwer

Bochum (ots) - Ein 90-jähriger Wattenscheider stürzte mit seinem Motorroller am Bochumer Rathaus und verletzte sich dabei schwer.

Der Mann befuhr am 6. September, gegen 9 Uhr, die Fahrbahn des Willy-Brandt-Platz am Bochumer Rathaus in Richtung Westring. Nach Aussage zweier Zeuginnen fuhr der 90-Jährige, auf Höhe der Hausnummer 10, auf den sich links befindlichen Parkstreifen für Zweiräder. Dabei rutschte er mit dem Roller ohne Fremdeinwirkung weg und schlug auf die Fahrbahn.

Die beiden Zeuginnen kümmerten sich bis zum Eintreffen des Rettungswagens, der den Rollerfahrer ins Krankenhaus brachte, um den verletzten 90-Jährigen.

