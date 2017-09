POL-BO: Bochum-Wattenscheid Älterer Autofahrer (81) kollidiert mit Baum - Krankenhaus!

Bochum (ots) - Am 6. September ist ein 81-jähriger Autofahrer gegen 17 Uhr - ohne Fremdeinwirkung - in Wattenscheid gegen einen Straßenbaum gefahren und wurde nach dem Unfall in ein Krankenhaus gebracht.

Nach bisherigem Ermittlungsstand und der Aussage einer Zeugin - welche auf der Ruhrstraße in Richtung Bochum-Linden hinter dem Pkw des Senior fuhr - hat sich der Unfall wie folgt ereignet: Der ältere Wattenscheider fuhr bei Regen und eher mäßiger Geschwindigkeit am Übergang der Ruhrstraße in die Dahlhauser Straße (in Höhe der Einmündung Sudholzstraße) an der dortigen Linkskurve in einen Baum auf dem rechten Gehweg.

Nach der Kollision lösten infolge der starken Deformierung beide Airbags des Fahrzeugs aus. Zwei Passanten kümmerten sich bis zum Eintreffen des Rettungswagens um den Senior - dafür vielen Dank.

Der Schaden wir auf ungefähr 7500 Euro geschätzt.

