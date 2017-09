POL-BO: Mann erbeutet Tabakwaren und Geld aus Herner Kiosk - Zeugen gesucht!

Herne (ots) - Unter einem Vorwand, das Badezimmerfenster reparieren zu wollen, verschaffte sich ein unbekannter Täter am Montagnachmittag, 4. September, zwischen 13.30 und 13.50 Uhr, Zutritt zum Lagerraum eines Kioskes an der Sodinger Straße 10 in Herne. Daraus entwendete er Tabakwaren und Bargeld.

Das zuständige Kriminalkommissariat (KK 35) fragt nun: Wer hat etwas gesehen und kann Hinweise zu dem gesuchten Mann geben? Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 0234 909 8510 (außerhalb der Geschäftszeiten unter -4441).

