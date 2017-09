POL-BO: Diebe (14, 26) während der Streife festgenommen

Herne (ots) - Polizisten der Wanne-Eickeler Wache haben am 5. September zwei Taschendiebe festgenommen und zur Dienststelle gebracht. Sie sahen, gegen 10.35 Uhr, wie ein 14-Jähriger und eine 26-jährige Frau mit derzeitig ungeklärtem Wohnsitz eilenden Schrittes über die Wanner Straße liefen und sich immer in Richtung der Fußgängerzone umschauten - aus, wie sich heraus stellte, nicht grundlos: Der 14-Jährige führte eine schwarze Damenhandtasche mit sich und die Frau hatte eine rote Geldbörse in der Hand, welche sie beim Anblick der Uniformen schnell auf den Boden warf. Sofort reagierten die Beamten - es stellte sich heraus, dass es kurz zuvor zu zwei Taschendiebstählen gekommen war. In einem nahen Geschäft gelangte das Pärchen an die besagte Handtasche, als sich deren Besitzerin eine Auslage anschaute. Eine weitere Frau vermisste nach ihrem Einkauf die bereits erwähnte Geldbörse. Handtasche und Portmonee konnten den glücklichen Besitzerinnen wieder ausgehändigt werden. Die Ermittlungen gegen die Taschendiebe dauern derzeitig noch an.

