POL-BO: Unfall - Kollision zwischen Pedelec und Fahrrad

Witten (ots) - Am gestrigen 04. September, gegen 13.25 Uhr, kam es in Witten im Bereich der Hevener Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 79-jähriger Bochumer fuhr hier mit seinem Pedelec am Südufer des Oelbach in Richtung des Kemnader Stausees. Zeitgleich überholte ihn hier linksseitig ein 32-jähriger Bochumer auf seinem Fahrrad. Der 79-jährige Pedelecfahrer bog dann plötzlich nach links auf einen Nebenweg ab und kollidierte dabei mit dem Fahrradfahrer. Dabei verletzten sich die Beiden. Der 79-jährige musste schwer verletzt durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Bochumer Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen.

