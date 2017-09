POL-BO: In zwei Wohnung in Bochum-Querenburg eingebrochen

Bochum (ots) - Bislang unbekannte Täter sind am Montag, 4. September, zwischen 7.30 und 20.30 Uhr in zwei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus an der Schadowstraße in Bochum-Querenburg eingebrochen. Angaben zur möglichen Beute können derzeit nicht gemacht werden.

Das Fachkommissariat für Wohnungseinbruchsdelikte (KK 13) hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer etwas gesehen hat, meldet sich bitte unter der Rufnummer 0234 909 4135 (außerhalb der Geschäftszeiten unter -4441).

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Pressestelle

Tanja Pfeffer

Telefon: 0234 909-1027

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell