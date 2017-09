POL-BO: Vermisste Geschwister Ismailovska

1 weiterer Medieninhalt

Herne (ots) - Seit dem heutigen Nachmittag, 4.September, gegen 14:30 Uhr werden die Geschwister Gabriela und Anita Joena ISMAILOVSKA, wohnhaft in einer Wohngruppe an der Ludwig-Steil-Straße 6 in Herne vermisst. Die Vermissten verließen gemeinsam gegen 14:30 Uhr mit unbekanntem Ziel die Wohngruppe. Die Polizei fragt daher: Wer kann Angaben zum derzeitigen Aufenthaltsort der Geschwister machen? Gabriela ist ca. 130 cm groß, hat braune lange Haare und ist schlank. Sie ist bekleidet mit einer weißgestreiften schwarzen Leggings und einer weißen Bluse. Anita Joena ist ca. 100 cm groß und hat braune kinnlange Haare in Form einer Frisur "Palme". Sie ist bekleidet mit einer roten Leggings, einem rosa T-Shirt und rosa Nike-Schuhen. Hinweise zum Aufenthaltsort richten Sie bitte an die Telefonnummer 0234 909-4441 oder jede andere Polizeidienststelle.

