POL-BO: Horst Eichhorn (47) aus Bochum vermisst

Bochum (ots) - Seit dem heutigen Morgen, 4. September, gegen 8.30 Uhr wird Horst Eichhorn, wohnhaft in einem Pflegeheim an der Sternbergstraße 1 in Bochum-Riemke vermisst.

Der 47-Jährige kann sich weder zeitlich noch örtlich orientieren. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Herr Eichhorn in einer hilflosen Lage befindet.

Die Polizei fragt daher: Wer kann Angaben zum derzeitigen Aufenthaltsort von Horst Eichhorn machen?

Er ist etwa 1,70 Meter groß, wiegt circa 60 Kilo, hat braune Haare und ist an den Armen tätowiert. Auffällig ist sein breitbeiniger Gang. Zuletzt war er mit einem roten Poloshirt, einer grauen Strickjacke, einer Jogginghose und Turnschuhen bekleidet.

Hinweise zum Aufenthalt von Horst Eichhorn richten Sie bitte an die Telefonnummer 0234 909-4441.

