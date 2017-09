Bochum (ots) - Am heutigen 4. September, um 9.20 Uhr, wurde über die Medien eine Öffentlichkeitsfahndung nach zwei jungen Männer ausgelöst.

Das Duo ist dringend tatverdächtig, in den späten Abendstunden des 27. Februar 2017 an der Kortumstraße 41 in Bochum einen Herner (20) durch Faustschläge im Gesicht verletzt zu haben.

Nur zwei Stunden nach der Veröffentlichung haben sich zwei Wittener, die sich auf dem Foto erkannt haben, im örtlichen Kriminalkommissariat an der Casinostraße gemeldet.

Die polizeilichen Ermittlungen werden nun in Bochum fortgesetzt.

An dieser Stelle bedanken wir uns bei den Medien für die Veröffentlichung des Fotos und bitten darum, es zu löschen.

