POL-BO: Mit Gullideckel Tankstellentür eingeschlagen - Zeugen in Herne gesucht!

Herne (ots) - Zu einem versuchten Einbruch in eine Tankstelle an der Horsthauser Straße 213 in Herne kam es am frühen Montagmorgen, 4. September.

Gegen 3.30 Uhr fuhren drei bislang unbekannte Täter mit einem viertürigen Mercedes mit Stufenheck und abgeklebten Kennzeichen auf das Tankstellengelände. Zwei der Täter stiegen aus, packten einen Gullideckel aus und warfen mit diesem die Eingangstüren der Tankstelle ein. Beide betraten kurz das Gebäude und flüchteten im Anschluss ohne Beute über die Horsthauser Straße in unbekannte Richtung.

Der erste Täter ist schlank und war zur Tatzeit mit einer weiß-grauen Kapuzenjacke, einer Schirmmütze mit rotem Schirm, einer schwarzer Jogginghose und weißen Turnschuhen bekleidet. Zudem trug er Handschuhe und führte ein helles, weiß-blaues Bettlaken mit sich. Der zweite Täter ist ebenfalls schlank. Auffällig ist eine schwarze Sturmhaube und ein schwarzes Oberteil. Zum dritten Täter können keine Angaben gemacht werden.

Das Herner Kriminalkommissariat (KK 35) hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer etwas gesehen hat, meldet sich bitte unter der Rufnummer 0234 909 8510 (außerhalb der Geschäftszeiten unter -4441).

