Wer kennt diese beiden jungen Männer? Bild-Infos Download

Bochum (ots) - Noch ist diese "Gefährliche Körperverletzung" nicht geklärt, die sich in den späten Abendstunden des 27. Februar 2017 an der Kortumstraße 41 in Bochum ereignet hat - direkt vor dem amerikanischen Schnellrestaurant.

An diesem Montag hielt sich ein junger Mann (20) zunächst in der Gaststätte an der Viktoriastraße 45 auf. Dort kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung mit einer größeren Personengruppe.

Nachdem der Herner das Lokal verlassen hatte, traf er gegen 23.30 Uhr an der Kortumstraße auf zwei männliche Personen aus dieser Gruppe.

Einer dieser beiden Männer, bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt, goss dem 20-Jährigen zunächst ein Getränk über den Oberkörper. Kurz danach schlug dessen Begleiter, der ein schwarzes T-Shirt trug, dem Herner mit der Faust ins Gesicht. Wenig später versetzte auch der zuerst genannte Mann dem Geschädigten einen weiteren Faustschlag - ebenfalls direkt ins Gesicht.

Der 20-Jährige zog sich dadurch diverse Gesichtsverletzungen zu, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt worden sind. Noch heute ist eine Narbe deutlich zu erkennen.

Im Rahmen der intensiven Ermittlungen im Bochumer Kriminalkommissariat 31 sind die Beamten auf ein Foto der beiden tatverdächtigen jungen Männer gestoßen.

Mit einem richterlichen Beschluss ist dieses Foto nun zur Veröffentlichung in den Medien freigegeben worden.

Das KK 31 bittet unter den Rufnummern 0234 / 909-8110 oder -4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Pressestelle

Volker Schütte

Telefon: 0234-909 1021

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell