POL-BO: Mofafahrer bei Unfall in Herne schwer verletzt

Herne (ots) - Ein 56-jähriger Herner ist bei einem Verkehrsunfall in Herne-Holsterhausen am Donnerstagmittag, 31. August, schwer verletzt worden.

Der Mann befuhr um 12.10 Uhr auf seinem Mofa den rechten Fahrstreifen der Holsterhauser Straße in Richtung Nordosten. Ein 69-Jähriger aus Castrop-Rauxel fuhr zur selben Zeit mit seinem Pkw hinter ihm und setzte zum Überholen an. Während des Überholvorgangs erkannte der 69-Jährige einen von hinten augenscheinlich mit hoher Geschwindigkeit herannahenden dunklen Mercedes, weshalb er seinen Überholvorgang abbrach und nach rechts ausscherte. Dabei kollidierte der Pkw mit dem Mofafahrer. Dieser zog sich bei dem Sturz schwere Verletzungen zu. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das zuständige Verkehrskommissariat sucht nun den Fahrer des dunklen Mercedes. Zur Klärung des Unfallhergangs meldet sich dieser bitte während der Geschäftszeiten unter 0234 909 5206.

