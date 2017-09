POL-BO: Einbruch in Herner Geschäft - Wer hat etwas gesehen?

Herne (ots) - Die Polizei Herne sucht Zeugen, die am frühen Donnerstagmorgen, 31. August, einen Einbruch in ein Herner Geschäft an der Bahnhofstraße 19 beobachtet haben. Ein etwa 1,70 bis 1,80 Meter großer Mann mit stabiler Figur hat um 4.20 Uhr die Tür des Geschäftes eingeschlagen und mehrere Mobiltelefone entwendet. Ein Nachbar bemerkte, wie der Mann aus dem Geschäft kam und mit einem weißen Mountainbike in Richtung Glockenstraße flüchtete. Der Mann war zur Tatzeit mit einer schwarzen Kapuzenjacke bekleidet und hatte eine dunkle Stofftasche bei sich.

Das regionale Fachkommissariat (KK 35) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 0234 909 8510 (außerhalb der Geschäftszeiten unter -4441).

