Bochum (ots) - Gemeinsame Presseerklärung der Bochumer Staatsanwaltschaft und der Polizei

Am heutigen 30. August, gegen 00.30 Uhr, wurde in einer Wohnung in Wattenscheid eine Babyleiche gefunden.

Nach ersten Ermittlungen der eingesetzten Mordkommission hat eine dort lebende Jugendliche (15) den Säugling wenige Stunden zuvor heimlich in der elterlichen Wohnung entbunden und anschließend erstickt.

Über einen Messenger-Dienst informierte die Schülerin einige Bekannte über die Tat. Diese setzten die Polizei darüber in Kenntnis.

Das leblose Baby wurde wenig später durch Polizeibeamte in der Wohnung aufgefunden. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Kindes feststellen.

Die Ermittlungen gegen die vorläufig festgenommene Wattenscheiderin dauern zurzeit noch an. Die Obduktion der Babyleiche hat noch nicht stattgefunden.

