POL-BO: Tatverdächtiger nach Einbruch festgenommen

Herne (ots) - Dank der schnellen Reaktion eines aufmerksamen Nachbarn konnten Beamte der Herner Polizei am Dienstag, 29. August, um 14.15 Uhr einen mutmaßlichen Einbrecher festnehmen.

Der Tatverdächtige (52) hatte eine Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses an der Straße "Eickeler Bruch" aufgehebelt und Bargeld aus der Wohnung gestohlen. Der Nachbar hatte den Einbruch beobachtet und die Polizei über die Fluchtrichtung informiert. Im Zuge der Nahbereichsfahndung konnte der Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden. Der 52-Jährige wurde am heutigen Tag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter am Herner Amtsgericht vorgeführt.

