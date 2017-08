POL-BO: Einbruch in Bochumer Schule - Zeugen gesucht

Bochum (ots) - Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von 23. August (Mittwoch, 16 Uhr) und 29. August (Dienstag, 15.30 Uhr) sowohl die Eingangstür als auch die Tür zur Turnhalle einer Schule an der Von-der-Recke-Straße 53 in Bochum-Hamme eingeschlagen. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit unklar.

Das zuständige Fachkommissariat (KK 34) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen. Hinweise bitte unter der Rufnummer 0234 909 8405 (außerhalb der Geschäftszeiten unter -4441).

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Pressestelle

Tanja Pfeffer

Telefon: 0234 909-1027

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell