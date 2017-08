POL-BO: Drei Einbrüche in Bochumer Innenstadt - Zeugen gesucht

Bochum (ots) - Schmuck und Bargeld waren die Tatbeute bei drei Einbrüchen auf Bochumer Stadtgebiet am Montag, 28. August, und Dienstag, 29. August.

Bereits am Montag, 28. August, zwischen 8.50 Uhr und 17.35 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Straße "Am Bergbaumuseum" in der Bochumer Innenstadt eingebrochen. Die Täter hebelten dazu die Wohnungstür auf und entwendeten diversen Schmuck.

Einen Tag später (Dienstag, 29. August) kam es zwischen 12.30 Uhr und 13.10 Uhr zu einem weiteren Einbruch an der Gerberstraße in Bochum. Die ebenfalls unbekannten Täter hebelten eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus auf und entwendeten neben Schmuck auch Bargeld.

Ebenfalls Bargeld und Schmuck fehlen nach einem Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Westring. Die Täter hebelten am Dienstag zwischen 14 Uhr und 15.30 Uhr die Wohnungstür auf und flüchteten mit ihrer Beute, eine Geldbörse inklusive Bargeld sowie Schmuck, in unbekannte Richtung.

Das Bochumer Fachkommissariat für Wohnungseinbruchsdelikte (KK 13) hat in allen drei Fällen die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen. Wer etwas gesehen hat oder Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 0234 909 4135 (außerhalb der Geschäftszeiten unter -4441).

