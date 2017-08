POL-BO: Brand am Vereinsheim in Bochum-Linden

Bochum (ots) - Am heutigen 30. August, gegen 3.50 Uhr, kam es in Bochum-Linden an der Donnerbecke 81 zu einem Brand am Vereinsheim eines Hundevereins. Durch Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Es entstand jedoch erheblicher Sachschaden. Nach Abschluss der Löscharbeiten haben die Bochumer Brandermittler des Kriminalkommissariats 11 die Ermittlungen aufgenommen. Zur Brandursache liegen derzeit keine Erkenntnisse vor. Die Ermittelnden Kripobeamten bitten unter der Rufnummer 0234 909-4115 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.

