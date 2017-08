Bochum (ots) - In den Morgenstunden des gestrigen 28. August wurde ein Einbruch in den Coffeeshop an der Universitätsstraße 79 in Bochum entdeckt.

An diesem Montag, zwischen 1.00 und 9.00 Uhr, kletterten die Kriminellen zunächst über ein 220 cm hohes Eisentor. Anschließend hebelten sie die Eingangstür auf, betraten das Café und entwendeten ein geringen Bargeldbetrag aus der Kasse.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 / 909-8210 oder - 4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Pressestelle

Volker Schütte

Telefon: 0234-909 1021

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell