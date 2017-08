POL-BO: Einbrecher im Freizeit-Betrieb Gysenberg - Zeugen gesucht!

Herne (ots) - Noch nicht ermittelt sind die Unbekannten, die in der Nacht vom 27. auf den 28. August, in das "Spieleland" im Herner Gysenberg eindrangen. Dort, zwischen 21.45 und 10.10 Uhr, hebelten sie ein Fenster auf und stiegen in das Gebäude ein. Gewaltsam öffneten sie einen sich in den Räumlichkeiten befindlichen Tresor, entwendeten das sich darin befindliche Bargeld und flohen in unbekannte Richtung.

Das Herner Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummer 02323/950-8510 oder -4441 (Kriminalwache) um Täter- und Zeugenhinweise.

