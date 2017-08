POL-BO: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen zwischen PKW und Straßenbahn am 28.08.2017, 16:34 Uhr

Bochum, Castroper Hellweg Höhe A 40 (ots) - Zur Unfallzeit befährt eine 21-jährige Bochumerin den Castroper Hellweg in Richtung Süden, in ihrem Fahrzeug befindet sich noch ein 28-jähriger Beifahrer. Zeitgleich befährt ein 21-jähriger Bochumer, als Führer einer Straßenbahn, den Gleisbereich der parallel zum Castroper Hellweg verläuft, in Richtung Süden. Im Einmündungsbereich Castroper Hellweg, Abfahrt A40 aus Richtung Dortmund, wendet die Bochumerin verbotener Weise nach links über den Schienenbereich. Der Straßenbahnfahrer leitet eine Notbremsung ein, kann aber die Kollision nicht verhindern. In der Straßenbahn befinden sich zum Unfallzeitpunkt ca. 60 Personen. Von diesen wird niemand verletzt und niemand hat den Unfallhergang beobachtet. Die Bochumerin und ihr Beifahrer werden verletzt und mittels RTW einem Krankenhaus in Bochum zugeführt. Es besteht keine Lebensgefahr. PKW ist nicht mehr fahrbereit. Für die Dauer der Unfallaufnahme wird der Castroper Hellweg teilgesperrt.

