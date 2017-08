POL-BO: Tatbeute abgegeben - Ehrliche Zeugen bitte melden!

Bochum (ots) - Wie bereits berichtet, kam es am 19. August, gegen 23.30 Uhr, an der Maximilian-Kolbe-Straße in Bochum zu einem Straßenraub. Hier wurde einer 26-jährigen Bochumerin gewaltsam die Handtasche von der Schulter gerissen. Diese Handtasche wurde von zwei namentlich nicht bekannten männlichen Zeugen in einer Gaststätte an der der Schmidtstraße abgegeben. Hier soll sich auch eine weitere namentlich nicht bekannte Tatzeugin aufgehalten haben. Für die weiteren Ermittlungen bitte die Bochumer Kripo, dass sich die beiden ehrlichen Finder und die unbekannte Zeugin zeitnah unter der Rufnummer 0234 909-8105 melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Marco Bischoff

Telefon: 0234 9091022

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell