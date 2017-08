POL-BO: Einbrecher im Einfamilienhaus in Witten-Annen - Zeugen gesucht!

Witten (ots) - In der Zeit zwischen dem 4. und 27. August 17.30 bis 00.30 Uhr) sind Einbrecher durch eine Kellertür in ein Einfamilienhaus in Witten-Annen eingedrungen.

Dort, an der "Geschister-Scholl-Straße", durchsuchten sie die Etagen und entfernten sie mit der Beute (zwei Konsolen, diverser Schmuck, eine Handy sowie ein Notebook) in unbekannte Richtung.

Hat jemand in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht?

Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234/909-4135 (-4441 außerhalb der Geschäftszeit) um Täter- und Zeugenhinweise.

