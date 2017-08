Bochum (ots) - Am zurückliegenden Wochenende sind Einbrecher in drei Bochumer Wohnungen eingedrungen:

Bochumer Polizeibeamten nahmen am 26. August, um zwei Uhr morgens, einen Einbruchsdiebstahl an der "Girondelle" auf. Dort stahlen Einbrecher in der Nacht zum Sonntag - während der Geschädigte schlief - gleich eine komplette Jeanshose mitsamt Bargeld in der Gesäßtasche. Die Kriminellen gelangten zuvor in die Wohnung, indem sie durch ein auf Kipp stehendes Fenster griffen und den anderen Flügel entriegelten.

Bereits am 25. August (8 bis 13.30 Uhr) hebelten Unbekannte in Bochum-Weitmar ein Badfenster an einem Mehrfamilienhaus auf und verschafften sich so Zugang in die Räume. Von der Straße "An der Landwehr" flüchteten sie mit Bargeld, Perlenketten, Herrenuhren, einigen Damendüften und diversen Feuerzeugen (ein Hersteller) in unbekannte Richtung.

Auch am Buscheyplatz in Querenburg wurde eingebrochen (18. bis 25. August, 23 bis 20.30 Uhr). Dort hebelten die Einbrecher eine Balkontür auf und flohen nach ersten Feststellungen mit Uhren und Schmuck in unbekannte Richtung.

Wer kann Angaben zu diesen drei Fällen machen?

Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234/909-4135 (-4441 außerhalb der Geschäftszeit) um Täter- und Zeugenhinweise.

