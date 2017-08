POL-BO: Fernseher aus Wohnung geklaut - Zeugen gesucht!

Herne (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich am 27. August Zugang in der Hausflur eines Mehrfamilienhauses an der Herner Viktor-Reuter-Straße.

In der zweiten Etage gelang es ihnen in eine Wohnung einzudringen. Aus einem der Wohnräume stahlen sie ein Fernsehgerät und flüchteten in unbekannte Richtung (16 bis 22 Uhr).

Hat jemand etwas bemerkt?

Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234/909-4135 (-4441 außerhalb der Geschäftszeit) um Täter- und Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum / Pressestelle

Thomas Kaster

Telefon: 0234 909 1025

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell