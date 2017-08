Herne (ots) - In der Zeit zwischen dem 14. und 25. August (10 bis 22.30 Uhr) gelangten Einbrecher in das Treppenhaus eines Wohnhauses an der Flözstraße in Herne. Dort hebelten sie eine Wohnungstür auf stahlen eine Spielekonsole nebst zwei Controllern sowie Bargeld aus Spardosen. Im Rahmen der Ermittlungen wurde zwei Tage später ein dringend tatverdächtiger 26-jähriger Mann aus Herne festgenommen. Die Maßnahmen im Fachkommissariat für Wohnungseinbrüche dauern derzeitig noch an.

