Bochum (ots) - Vier Verletzte, sechs beschädigte Fahrzeuge, drei Blutproben und ein sichergestellter Pkw, das ist die vorläufige Bilanz eines Verkehrsunfalls am frühen Sonntagmorgen, 27.8., in Bochum.

Ein 46-jähriger Bochumer befuhr am frühen Sonntagmorgen gegen 3.10 Uhr mit seinem Taxi die Richardstraße im Ortsteil Hamme in nördliche Richtung. In Höhe der Dorstener Straße fuhr er in den Einmündungsbereich ein und stieß mit dem Pkw Fiat eines 26-jährigen Bochumers zusammen. Dieser war auf der vorfahrtberechtigten Dorstener Straße in Richtung Nordring unterwegs - vermutlich mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Durch die Kollision gerieten beide Pkw ins Schleudern und stießen gegen vier weitere geparkte Fahrzeuge.

Der Taxifahrer verletzte sich schwer, sodass er mittels eines RTWs zu stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden musste. Der 26-jährige Bochumer und dessen beiden männlichen Insassen (24, 31 Jahre) wurden ebenfalls verletzt und mussten ambulant in Krankenhäusern behandelt werden.

Da vor Ort nicht abschließend geklärt werden konnte, wer von den drei unter Alkoholeinfluss stehenden Insassen den Fiat gefahren hatte, wurden allen Blutproben entnommen und das Fahrzeug zur Beweissicherung sichergestellt. Inwiefern diese im Besitz von gültigen Fahrerlaubnissen sind, bedarf ebenfalls noch der Klärung. Da das Taxi nicht mehr fahrbereit war, wurde auch dieses abgeschleppt.

Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 21.000 Euro.

Die Dorstener Straße musste im Bereich Richardstraße für die Dauer der Unfallaufnahme bis ca. 05.30 Uhr gesperrt werden.

Die Berufsfeuerwehr Bochum unterstützte die Maßnahmen vor Ort u. a. durch die Krankentransporte und das Abstreuen von ausgelaufenen Betriebsstoffen der beschädigten Fahrzeuge. Die Ermittlungen des zuständigen Verkehrskommissariats dauern an.

