Bochum (ots) - Mit einem Messer bewaffnete Räuber überfielen Freitagmittag, 25.8., zwei Senioren nach deren Aufenthalt auf einem Bochumer Friedhof.

Nach der Grabpflege auf dem Städtischen Friedhof Grumme verstaute ein älteres Geschwsterpaar (81/m und 76/w) gegen 12.30 Uhr am Wachtelweg Gegenstände im Kofferraum ihres Pkw. Plötzlich standen zwei männliche Personen hinter ihnen. Eine war mit einem handelsüblichen Küchenmesser mit Holzgriff, Klingenlänge 10-12 cm, bewaffnet. Diese rief "Überfall, Geld her!". Der 81-Jährige händigte daraufhin sein Bargeld, einen zweistelligen Betrag, aus. Danach flüchteten die beiden Täter in Richtung Sperlingstraße. Einer der Täter hatte sein Gesicht bei der Tatausführung mit einem beigen Tuch oder Schal verhüllt.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die eingesetzten Polizeikräfte Zeugen im Bereich Heckertstraße/1. Parallelstraße antreffen, die vermutlich die beiden Täter in einem anderen Zusammenhang beobachtet hatten. Sie gaben an, gesehen zu haben, wie vermutlich die beiden zuvor beschriebenen Räuber einen weiteren Mann mit einem Rollator aufforderten, 50 Cent herauszugeben. Als der Angesprochene dieses verneinte, sollen sich die beiden männlichen Personen unverrichteter Dinge entfernt haben. Die Zeugen schilderten zudem, dass sich zumindest einer dieser Verdächtigen ebenfalls ein beigefarbenes Tuch ins Gesicht zog.

Beschreibungen: 1. Person: ca. 18 Jahre, groß, graue Kapuzenjacke, blaue Jeans, beigefarbenes Tuch

2. Person: wesentlich kleiner, ca. 160 cm, 12-14 Jahre, dunkle Haare, blaue Regenjacke, Bauchtasche.

Unter anderem der Mann mit dem Rollator könnte ein wichtiger Zeuge für die Polizei sein. Personen, die am Freitag (25.8.), in der Zeit zwischen 12 und 13 Uhr im Bereich Grumme (zw. dem Friedhof und Heckertstaße/1. Parallelstraße und Josephinenstraße) verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden dringend gebeten, sich unter der Rufnummer (0234) 909-4441 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

