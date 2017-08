Bochum (ots) - Mit aller Macht versuchte ein Räuber einer Hernerin die Handtasche zu entreißen - doch er hatte die Kräfte der 38-Jährigen unterschätzt und floh am Ende ohne Beute. Die Frau wurde bei dem Angriff am Donnerstagabend (24. August) in der Bochumer City leicht verletzt.

Der Vorfall ereignete sich gegen 21.15 Uhr auf dem Bürgersteig des Südrings in Höhe der Hausnummer 15. Die 38-Jährige war dort mit einer Freundin unterwegs, als sich der Täter plötzlich von hinten näherte und versuchte, ihr die Handtasche zu entreißen. Doch die Hernerin hielt ihre Tasche fest umklammert - und das, obwohl der Täter sie im weiteren Verlauf bis auf die Straße zog.

Als der Räuber schließlich von der Tasche abließ und flüchtete, stürzte die Frau auf den Boden und verletzte sich leicht.

So wird der Täter beschrieben: ca. 1,65 cm groß; schwarze, lockige Haare mit Undercut; dunkle Haut; er trug rote Turnschuhe, eine schwarze Hose und ein schwarzes T-Shirt mit schmalen, roten Streifen.

Das Bochumer Kriminalkommissariat (KK 13) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 / 909 4135 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.

