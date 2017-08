Witten (ots) - Am gestrigen 24. August wurde die Polizei zu dem Kinderspielplatz an der Dirschauer Straße in Witten-Annen gerufen.

Dort hielten sich gegen 16.55 Uhr zwei Schülerinnen (13) auf. Die beiden Mädchen bemerkten einen älteren Mann, der ein Fahrrad über den angrenzenden Sportplatz schob und in einem Gebüsch verschwand.

Wenig später trat diese Person mit heruntergelassener Hose aus den Büschen heraus und nahm sexuelle Handlungen an sich vor. Daraufhin entfernten sich die beiden 13-Jährigen von der Örtlichkeit und informierten die Eltern.

Der Mann, der mit einem dunklen älteren Fahrrad unterwegs war, ist zwischen 50 und 60 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlank, hat kurze weiße Haare und trug eine dunkle Kappe sowie eine kleine runde Sonnenbrille, die einer Taucherbrille ähnelt.

Das Bochumer Fachkommissariat für Sexualdelikte (KK 12) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 / 909-4120 (-4441 außerhalb der Bürozeit) um Hinweise.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Pressestelle

Volker Schütte

Telefon: 0234-909 1021

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell