Herne (ots) - Am gestrigen 24. August wurde die Herner Polizei zu gleich drei Raubdelikten gerufen. Diese datierten gegen 17 Uhr an der Poststraße und in zwei weiteren Fällen (18.15 und 18.45 Uhr) am Herner Bahnhof.

Im ersten Fall wurde ein 23-jähriger Herner (polizeibekannt) von zwei Unbekannten geschlagen, zu Boden gerissen und seines Handys beraubt. Angestiftet wurden die Räuber von einem polizeibekannten 13-Jährigen Herner. Die Beute fand sich unweit im Gebüsch wieder.

Ein 11-Jähriger und ein 15-jähriger, beide ebenfalls polizeibekannte Herner, forderten um 18.15 Uhr am Herner Bahnhofsplatz unter Vorhalt eines Messers das Handy eines 14-Jährigen Jungen. Der zog die Situation in die Länge und stieg schnell in einen vorfahrenden Bus ein, ohne das Handy abzugeben.

Dieser 11-Jährige war gegen 18.45 Uhr an einem weiteren, gleich gelagerten Raub - aus einer Gruppe heraus auf dem Bahnsteig 3 im Herner Bahnhof - beteiligt. "Dabei" waren ebenfalls der zuvor genannte 15-Jährige, das 23-jährige Raubopfer aus dem ersten Fall und auch der 13-jährige "Anstifter" aus Fall 1. Geraubt wurden hier zwei Mobiltelefone.

Die Ermittlungen im Herner Kriminalkommissariat dauern an.

