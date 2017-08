Bochum (ots) - Noch ist dieser "Gefährliche Eingriff in den Straßenverkehr" nicht geklärt, der sich am 21. August (Montag) auf der Wittener Straße in Bochum-Laer ereignet hat.

Gegen 15.40 Uhr war dort ein Autofahrer mit einem grünen VW Caddy in Richtung Langendreer unterwegs.

Auf der in Höhe der Haltestelle "Laer-Mitte" gelegenen Fußgängerbrücke sah der Bochumer mehrere Personen. Beim Passieren dieser Brücke schlug plötzlich ein harter Gegenstand auf den linken Bereich der Windschutzscheibe.

Bei nächster Gelegenheit hielt der Caddy-Fahrer an und stellte Beschädigungen an der Scheibe fest. Die Personen auf der Brücke hatten sich bereits entfernt.

Die Sachbearbeiter aus dem Bochumer Verkehrskommissariat bitten zur Geschäftszeit unter der Rufnummer 0234 / 909-5206 um Hinweise von Zeugen.

