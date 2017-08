Bochum (ots) - Eine Albtraumvorstellung für jeden Autofahrer und jede Autofahrerin: Plötzlich läuft ein Kind auf die Straße und ein bremsen ist nicht mehr möglich. So passierte es am gestrigen 24. August, gegen 19 Uhr, in Bochum auf der Straße Auf den Holln in Höhe Hausnummer 6. Ein 50-jähriger Bochumer fährt hier mit seinem Auto in Richtung Von-Walhausen-Straße. Plötzlich lief ein kleines Mädchen (5), ohne auf den Verkehr zu achten, zwischen zwei Fahrzeugen unvermittelt auf die Fahrbahn. Der Bochumer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr das Mädchen an. Glück im Unglück, da Mädchen verletzte sich nach ersten Erkenntnissen nur leicht. Sie wurde trotzdem mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Hoffen wir, dass es der Fünfjährigen bald wieder besser geht und der Autofahrer sich schnell von seinem ersten Schock erholt.

