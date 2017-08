POL-BO: Bochumer (79) Pedelecfahrer schwer verletzt

Bochum (ots) - Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am 24. August, gegen 16.30 Uhr, auf der Querenburger Straße in Bochum. Ein 53-jähriger Bochumer fuhr auf dem Steinring in Richtung Querenburger Straße. Er fuhr in den Kreuzungsbereich der beiden Straße ein und übersah hier einen von links auf der Querenburger Straße kommenden 79-jährigen Bochumer Pedelecfahrer. Durch die Kollision der Fahrzeuge stürzte der Zweiradfahrer und schlug mit dem Kopf auf. Leider trug er statt eines Helmes nur ein Basecap. Er musste mittels Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Bochumer Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen.

