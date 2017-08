POL-BO: Schwere Unfall auf dem Harpener Hellweg

Bochum (ots) - Folgenschwer endete am gestrigen 24. August, gegen 18.45 Uhr, ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich des Harpener Hellweg / Castroper Straße / Sheffieldring. Ein 48-jähriger Autofahrer aus Hamm fuhr auf dem Harpener Hellweg stadtauswärt in Richtung der oben genannten Kreuzung. Trotz roter Ampel fuhr er in den Kreuzungsbereich ein und übersah eine vom Castoper Hellweg in Richtung Sheffieldring fahrende 55-jährige Bochumerin in ihrem Pkw. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge, wobei die Bochumerin sowie die 14-jährige Tochter des Hammers schwer verletzt wurden. Beide mussten mittels Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf circa 13000 Euro geschätzt. Bis 20 Uhr musste für die Dauer der Unfallaufnahme der Kreuzungsbereich teilweise gesperrt werden. Das Bochumer Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen zu diesem Unfall aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Marco Bischoff

Telefon: 0234 9091022

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell