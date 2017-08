1 weiterer Medieninhalt

Bochum (ots) - Bisher führten die Ermittlungen der Polizei noch nicht zur Identifizierung der abgebildeten Person. Die Polizei fragt jetzt: Wer kennt diesen Mann?

Bereits am 15. Mai, Montag gegen 10.45 Uhr, drängte sich ein korpulenter, 25 bis 30-jähriger Mann in ein Treppenhaus an der Hattinger Straße in Bochum - gegenüber der Haltestelle "Kohlenstraße". Dort bot er einer 86-jährigen Frau Hilfe nach ihrem vorausgegangen Einkauf an und folgte der Seniorin kurz auf der Treppe. Diese bemerkte wenig später, in ihrer Wohnung, den Verlust ihrer Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Papieren.

Mit einer aus dem Portemonee der Frau stammenden EC-Karte wurde bereits um kurz vor elf Uhr an einem Bankautomaten an der Hattinger Straße 338 unberechtigt Geld abgehoben.

Etwas später, bei einem Abhebeversuch im Stadtteil Eppendorf, wurde die Karte durch den Automaten eingezogen.

Wer hat den Mann mit schwarzen, nach hinten gestylten Haaren, welcher eine dunkle Hose und ein blaues T-Shirt trug an der Hattinger Straße oder an einem der Geldautomaten gesehen? Bilder des Verdächtigen sind nun mit richterlichem Beschluss zur Veröffentlichung in den Medien frei gegeben worden. Das Bochumer Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234/909-8205 oder - 4441 (Kriminalwache) um Täter- und Zeugenhinweise.

