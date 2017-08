POL-BO: Einbruch in den Mittagsstunden: Schmuck aus Wohnung entwendet!

Witten (ots) - Am gestrigen 22. August drangen Einbrecher in eine an der Annenstraße gelegenen Wohnung ein. Zwischen 11.30 und 13 Uhr hebelten die bisher Unbekannten die Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus gewaltsam auf. Nachdem die Kriminellen die Räumlichkeiten durchsuchten, flüchteten sie mit Schmuck in unbekannte Richtung.

Wer hat an der Annenstraße, zwischen der Ardey- und der Kantstraße, verdächtige Beobachtungen gemacht?

Hinweise nimmt das Bochumer Einbruchskommissariat 13 unter den Rufnummern 0234/909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

