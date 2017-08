Bochum (ots) - Bereits am 19. August, gegen 01.20 Uhr, kam es in Bochum zu einem bewaffneten Überfall auf eine Tankstelle an der Dorstener Straße 84. Ein unbekannter Krimineller bedrohte hier zur Tatzeit einen 46-jährigen Tankstellenangestellten mit einem Revolver. Dabei verlangte er die Herausgabe von Bargeld. Nachdem ihm dies übergeben wurde, flüchtete der Räuber in Richtung Zechenstraße. Der Täter ist nicht älter als 30 Jahre und war bekleidet mit einer schwarzen Windjacke sowie einer Jeanshose. Darüber hinaus trug er weiße Sportschuhe und hatte sich mit einer weißen Skimaske und schwarzen Handschuhen maskiert. Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-4130 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.

