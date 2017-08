POL-BO: Alleinunfall - Bochumer (29) stürzt mit Mofa

Bochum (ots) - Am 19. August, gegen 1 Uhr, kam es auf der Wittener Straße in Höhe Hausnummer 135 zu einem folgenschweren Alleinunfall. Ein 29-jähriger Bochumer fuhr mit seinem Mofa in Richtung Innenstadt. Im Bereich der Straßenbahnschienen verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Dabei verletzte sich der Mann so schwer, dass er zur stationären Behandlung mittels Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden musste. Das Bochumer Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell