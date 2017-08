POL-BO: Handtaschenraum an der Max.-Kolbe-Straße

Bochum (ots) - Zu einem gemeinen Handtaschenraub kam es am 19. August, gegen 23.30 Uhr, an der Maximilian-Kolbe-Straße in Höhe Schmidtstraße. Hier war eine 26-jährige Bochumerin fußläufig unterwegs, als ihr eine unbekannte Person von hinten die Handtasche von der Schulter riss. Anschließend flüchtete der Straßenräuber in Richtung Alleestraße. Der Kriminelle ist circa 20-25 Jahre alt, hatte eine beigefarbene Jacke an und blaue Jeans. Das Bochumer Kriminalkommissariat 31 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-8105 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell