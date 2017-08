POL-BO: Verletzte nach Unfall auf dem Zeppelindamm

Bochum (ots) - Bereits am 18. August, gegen 11.30 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich des Zeppelindamms in Höhe Varenholzstraße zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Eine 70-jährige Gelsenkirchenerin fuhr dort mit ihrem Pkw den Zeppelindamm in Richtung Bochum-Linden. Hier fuhr sie in den Kreuzungsbereich der Varenholzstraße ein und kollidierte dort mit zwei weiteren Fahrzeugen. Anschließend kam sie vor einer Schutzplanke mit ihrem Auto zum Stehen. Die 70-Järhige wurde schwer verletzt und musste zur stationären Behandlung mittels Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Einer der anderen unfallbeteiligten Fahrer, ein 79-jährgier Bochumer, wurde ebenfalls verletzt und einem Krankenhaus zugeführt werden. Der dritte Beteiligte, ein 60-jähriger aus Höntrop, blieb zum Glück unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Straßenbereich zeitweise gesperrt werden. Das Bochumer Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell