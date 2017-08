POL-BO: Bochum / Junger Whiskey-Dieb schlägt Ladendetektiv nieder - Festnahme!

Bochum (ots) - In den Nachmittagsstunden des gestrigen 17. August wurde die Polizei zu dem Supermarkt an der Alleestraße 38 in Bochum gerufen.

Dort hatte ein Ladendetektiv (26) einen jungen Mann (18) gegen 17.15 Uhr bei dem Diebstahl von gleich fünf Flaschen Whiskey überrascht.

Als der 26-Jährige den Heranwachsenden auf den Diebstahl ansprach, schlug dieser den Angestellten unvermittelt zu Boden. Dennoch konnte der Detektiv den nun wegrennenden 18-Jährigen nach kurzer Verfolgung stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Nach der Übergabe des polizeibekannten Mannes an die Beamten wollte der am Bein verletzte Mitarbeiter selbstständig einen Arzt aufsuchen.

Die Ermittlungen gegen den renitenten Ladendieb dauern im Bochumer Kriminalkommissariat 31 an. Der Tatvorwurf: Räuberischer Diebstahl.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell