POL-BO: Herne / Geldautomatensprengung in Eickel - Drei maskierte Männer flüchten mit schwarzem Audi A6-Kombi

Herne (ots) - In den frühen Morgenstunden des heutigen 17. August sprengten noch unbekannte Kriminelle im Herner Stadtteil Eickel einen Geldautomaten. Der Tatort: Die Bankfiliale am Eickeler Markt 3.

Nach Angaben von Zeugen waren zwei maskierte Männer gegen 4.15 Uhr zunächst gewaltsam in den Serviceraum der Sparkasse eingedrungen. Vermutlich haben sie mit einem Baseballschläger eine Glasscheibe eingeschlagen. Anschließend sprengte das Duo den dort stehenden Geldautomaten.

Wenig später rannten die beiden Personen ohne Beute zu einem vor dem Gebäude stehenden schwarzen Audi A6-Kombi, in dem ein ebenfalls maskierter Mann auf dem Fahrersitz saß.

Ohne das Einschalten der Beleuchtung entfernte sich dieser Pkw, an dem sich Bochumer Kennzeichen befanden, in Richtung Bochum. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass diese Kennzeichen zuvor an der Glückaufstraße von einem dort geparkten Auto entwendet worden sind.

Die drei Männer, die schwarze Sturmhauben getragen haben, sprachen Deutsch.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 / 909-4135 (-4441 außerhalb der Geschäftszeit) um Hinweise von Zeugen.

