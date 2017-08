POL-BO: Beim Rauchen beraubt: Kriminelles Duo entreißt 54-Jähriger die Handtasche

Bochum (ots) - Zwei Räuber rissen einer 54-jährigen Bochumerin die Handtasche von der Schulter und rannten davon. Die Polizei fragt: Wer kennt diese beiden Männer?

Der Vorfall ereignete sich am Mittwochabend, 16. August, in der Bochumer Innenstadt. Gegen 22.50 Uhr trat die 54-Jährige vor die Tür eines Restaurants an der Kreuzstraße 3, um eine Zigarette zu rauchen, als sich die beiden Täter näherten, ihr unvermittelt die Handtasche (Inhalt: Geldbörse, Papiere, Schlüssel) entrissen und flüchteten.

So werden die Räuber beschrieben:

1. Täter: ca. 20 Jahre alt; ca. 180 cm groß; schwarze, kurze Haare (seitlich abrasiert); weißes Oberteil (Sweater/Trainingsjacke). 2. Täter: ca. 185 cm groß; "drahtige", "schlacksige" Statur; rot-orangefarbenes T-Shirt.

Das Bochumer Kriminalkommissariat (KK 13) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 / 909 4135 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell