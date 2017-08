POL-BO: Trotz eingeleiteter Notbremsung: Unfall mit kleinem Wittener (5)

Witten (ots) - Ein kleiner, fünfjähriger Junge aus Witten ist bei einem Verkehrsunfall am 16. August verletzt worden und kam zur Beobachtung in ein Krankenhaus. Nach derzeitigem Kenntnisstand lief er gegen 17.30 Uhr an der Straße "Auf dem Knick" zwischen parkenden Fahrzeugen auf die Straße. Obwohl ein 27-jähriger Wittener Autofahrer, welcher "den Knick" in Richtung "Hellweg" befuhr, sofort eine Notbremsung einleitete, stieß er mit dem Vorschulkind zusammen. Die Sachbearbeiter aus dem Bochumer Verkehrskommissariat (VK 1) haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten zur Geschäftszeit unter der Rufnummer 0234/909-5206 um weitere Hinweise von Zeugen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell