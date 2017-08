POL-BO: Auto kollidiert mit Cityroller - Zehnjähriger verletzt ins Krankenhaus!

Herne (ots) - An der Kreuzung Hölkeskampring / Altenhöfener Straße in Herne ist es am gestrigen 15. August zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein zehnjähriges Kind verletzt worden ist.

Gegen 12.20 Uhr befuhr ein Autofahrer (72) aus Herne den Hölkeskampring in östliche Richtung und beabsichtigte, an der Kreuzung links auf die Altenhöfener Straße abzubiegen. Hier stieß der Senior mit dem von rechts kreuzenden Jungen zusammen, welcher auf seinem Cityroller die Straße bei grünlichtzeigender Fußgängerampel überquerte. Anschließend flog der junge Herner über den Lenker und stürzte zu Boden.

Ein Rettungswagen brachte das Kind zur Behandlung und weiteren Untersuchung in eine Kinderklinik.

Das Bochumer Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

