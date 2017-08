POL-BO: Witten / Tatort "Zur dritten Halbzeit" - Einbruch in Vereinsheim des TuS Heven

Witten (ots) - In der Nacht auf den heutigen 15. August wurde ein Einbruch in das am Haldenweg 2 in Witten gelegene Vereinsheim ("Zur dritten Halbzeit") des TuS Heven entdeckt.

Gegen 3 Uhr zerschlugen die Kriminellen eine Fensterscheibe und stiegen in das Gebäude ein. Anschließend "knackten" die Einbrecher einen Geldspielautomaten und entwendeten das darin befindliche Bargeld.

Das Wittener Kriminalkommissariat 33 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 02302 / 209-8310 (-4441 außerhalb der Geschäftszeit) um Hinweise von Zeugen.

